  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şirket Haberleri
  3. THY'den 14 milyar TL net kâr
Takip Et

THY'den 14 milyar TL net kâr

THY ikinci çeyrekte 13,75 milyar TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 9,16 milyar TL net kâr sağlamıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, ikinci çeyrekte 13,75 milyar TL net kâr etti. THY, geçen yıl aynı dönemde ise, 9,16 milyar TL net kâr sağlamıştı.

İkinci çeyrekte 107,63 milyar TL gelir elde eden THY, önceki yıl 71,97 milyar TL gelir gerçekleştirmişti.

THY’nin yolcu sayısı yüzde 9 arttıTHY’nin yolcu sayısı yüzde 9 arttıŞirket Haberleri

 