THY’den 2036 hedefi: 1000 uçaklık filo, 210 milyonu aşkın yolcu

THY’nin her yıl ocak ayında geleneksel olarak düzenlediği ‘Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi’, Antalya’da tamamlandı. 130 ülkeden havayolu şirketi yöneticisinin katıldığı zirvede, şirketin önümüzdeki yıllarda yapacağı yatırımlar ele alındı.

Zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Bolat, havacılık sektörünün yoğun rekabet, jeopolitik gelişmeler ve küresel belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, “Türk Hava Yolları olarak bu zorlu ortamda da uzun vadeli stratejilerimize sadık kalarak yatırımlarımıza devam ediyor, geleceğe kararlılıkla hazırlanıyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz, iştiraklerimizle birlikte 100 bini aşkın çalışanı kapsayan büyük Türk Hava Yolları ailesidir" dedi.

Zirvenin ana temasının 'TK Ailesi' olduğunu ifade eden Bolat, bu yaklaşımın oluşturulan güçlü ekosistemi bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bolat, “Zirvemizin, manevi değeri çok yüksek olan Miraç Gecesi’ne tevafuk etmesi buluşmamıza ayrı bir anlam kattı. Bu mübarek gecede, dünyanın dört bir yanından gelen yönetici ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte şirketimizin, ülkemizin ve milletimizin geleceği için hep birlikte dua etme fırsatı bulduk" diye konuştu.

10 yıllık hedefler açıklandı

Şirketin önümüzdeki yıllardaki hedeflerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu yıl, geçmişten bugüne markamıza emek veren on binlerce çalışma arkadaşımızın katkısını simgeleyen 500’üncü uçağımıza ulaşmanın gururunu yaşadık. İlk 500 uçağa 93 yılda ulaştık. Şimdi ise ‘İkinci 500’ dönemini başlatarak, önümüzdeki 10 yılda filomuzu 1000 uçağa taşıma hedefiyle ilerliyoruz. 2033 yılında 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcuya, 2036 yılında ise 1000 uçağa ve 210 milyonun üzerinde yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Milli bayrak taşıyıcı olmanın bilinciyle, arkamızda 85 milyon insanımızın sorumluluğunu hissederek ikinci 500 dönemine hazır, kararlı ve motive bir şekilde giriyoruz. Gelecek zirvemizde daha büyük ve daha güçlü bir Türk Hava Yolları ailesi olarak buluşmayı temenni ediyoruz.