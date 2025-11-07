THY’den 3. çeyrekte 1,1 milyar dolar faaliyet karı

Hüseyin ASLIYÜCE

2033 hedefleri çerçevesinde istikrarlı büyümesine devam eden Türk Hava Yolları 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 1,1 milyar Dolar Esas Faaliyet Kârı elde etti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan THY, rakamlarını paylaştı:

- 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Toplam Gelirler yıllık bazda %4,9 artarak yaklaşık 7 milyar Dolar’a ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında ise Toplam Gelirler 17,8 milyar Doları aştı.

- Üçüncü çeyrek Esas Faaliyet Kârı 1,1 milyar Dolar seviyesinde kaydedildi. Böylece Ocak-Eylül 2025 dönemi Esas Faaliyet Kârı 1,7 milyar Dolara ulaşmış oldu.

- Konsolide varlıklar 43,2 milyar Dolar olurken, tüm iştirakleri ile birlikte toplam istihdam 101 binin üzerine çıktı. Böylece, dolaylı etkiler de dahil edildiğinde yılın ilk 9 ayında Ortaklığımızın Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar Dolar düzeyine ulaştı.

- 2033 hedefleri kapsamında yapılan yatırımların yılın ilk 9 ayındaki değeri 3,6 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

- Yolcu sayısında %19, taşınan kargo hacminde %16’lık artış kaydedilen güçlü Ekim ayı trafik sonuçları ve ileri dönem rezervasyonlarıyla 2025 yılı FAVKÖK marjının uzun vadeli Ortaklık hedefi dahilinde %22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörülmekte.

Toplam yolcu 27,2 milyon

THY’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, küresel ölçekte olağandışı gelişmelerin yaşandığı bu dönemde büyümesine kesintisiz devam etti.

Ticaret savaşlarının getirdiği belirsizlikler ve sektörde yaşanan motor problemlerine rağmen, Ortaklığımız tarihindeki en yüksek 3. çeyrek yolcu sayısına ulaşarak 27,2 milyon yolcu taşıdı. Son 18 çeyrekte büyümesini aralıksız sürdüren Ortaklığımız, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yolcu kapasitesini bir önceki yıla göre %8,2 artırarak pandemi öncesi seviyesinin %43 üzerine taşıdı.

Temmuz-Eylül 2025 döneminde Türk Hava Yolları’nın toplam gelirleri yolcu operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda %4,9 artarak yaklaşık 7 milyar Dolar’a ulaştı.

Yolcu gelirleri, kapasite artışına olumlu cevap veren talebin etkisiyle %6,1 arttı. Toplam gelirdeki artışa rağmen, birim gelirlerde görülen geri çekilme ve devam eden maliyet baskıları neticesinde, üçüncü çeyrekte Esas Faaliyet Kârı 2024 yılının aynı dönemine göre %21,3 düşerek 1,1 milyar Dolar’a geriledi.

2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “2025 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz kâr Türk Hava Yolları’nın çeşitlendirilmiş gelir yapısıyla her türlü faaliyet ortamına uyum sağlama yeteneğinin altını bir kez daha çizdi. Türkiye’nin uluslararası arenadaki en değerli markası olarak, 2033 stratejimiz kapsamında büyümemize ve yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız yalnızca kârlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor.” dedi.

Türk Hava Yolları’nın operasyonel nakit yaratma gücünü gösteren FAVKÖK (Faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kâr) 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 2,1 milyar Dolar düzeyinde kaydedilirken, FAVKÖK marjı %29,6 olarak gerçekleşti. İleri dönem rezervasyonlarının sergilediği güçlü görünüm ile Türk Hava Yolları, 2025 yıl sonu FAVKÖK marjının uzun vadeli Ortaklık hedefi dahilinde %22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörüsünü korumaktadır.

Türk Hava Yolları, yılın üçüncü çeyreğinde de ticari iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Dünyanın dört bir yanından birçok hava yolu ile yaptığı codeshare anlaşmalarına ek olarak; Ortaklığımız İspanya’nın önde gelen hava yollarından Air Europa ile azınlık hisselerinin alınması üzerine anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları, Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılmasına ek olarak İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmakla beraber küresel bağlantı gücünü pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı amaçlayan Türk Hava Yolları, uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık 2025 yılının Eylül ayı itibarıyla filosunu yıllık bazda %8,4 büyüterek uçak sayısını 506’ya çıkarttı. Ortaklığımız operasyonel verimliliği, esnekliği ve yolcu konforunu bir üst noktaya taşıyabilmek için 50 adedi kesin, 25 adedi opsiyonlu olmak üzere B787-9/10 ve 100 adedi kesin, 50 adedi opsiyonlu olmak üzere B737-8/10 MAX uçak siparişleri için Boeing ile görüşmelerini tamamladı”