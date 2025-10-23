THY'den Boeing anlaşmasına ilişkin kritik açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing ile yapılan 150 adet 737 MAX uçak anlaşmasına dair yeni bilgiler paylaştı.

Bolat, CNBC-e’den Şafak Tükle’ye verdiği röportajda, “787 siparişlerimizin 50 adedi kesinleşti ve sözleşmesini imzaladık. Bu uçaklarda motor tipi farklı olduğu için bekletmeye gerek yoktu. Ayrıca 25 adetlik opsiyon hakkımız da bulunuyor. Dar gövdeli uçaklarda ise Boeing MAX modellerinden bahsediyoruz; burada toplam 150+75, yani 225 uçak söz konusu. Bu uçaklarda tek tip motor kullanılıyor ve sadece tek bir üretici mevcut” ifadelerini kullandı.

"Kısa zamanda bu anlaşmayı da imzalamayı planlıyoruz"

Son dönemde bu konuda görüşmeler yeniden hızlandı, rakamlar istediğimiz seviyelere gelirse kısa zamanda bu anlaşmayı da imzalamayı planlıyoruz. Dünyada motor üreten ülke sayısı oldukça az. Dar gövdelerde üç büyük üretici var: CFM, Pratt & Whitney ve Rolls-Royce (geniş gövdelilerde).

"Maliyet artışları tüm sektörü etkiliyor"

Ancak tedarik zincirlerinde yaşanan maliyet artışları tüm sektörü etkiliyor. COVID döneminin en belirgin etkilerinden biri de bu oldu: Maliyetler yükseldi, verimsizlikler arttı. Şimdi hem biz hem de motor üreticileri bu verimsizlikleri azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onların da maliyetlerini belli bir seviyede karşılamaları gerekiyor; bunu biliyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken bir mesafe var. Yani bugün size "dar gövdeli uçak anlaşmasını tamamladık” diyemem, ancak o noktaya yaklaşıyoruz."

Airbus'a dönebileceklerinin sinyalini vermişti

Geçtiğimiz günlerde Boeing ile dev uçak anlaşmasına yönelik önemli mesajlar veren Bolat, Boeing'in motor üreticisi CFM ile anlaşma sağlanamazsa Airbus'a dönebileceklerinin sinyalini vermişti.