THY'den Çin seferlerini artırma kararı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin Çin'e yaptığı seferlerde artışa gideceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'e ilave 10 sefer. Çin'e 3 noktaya (Pekin, Șangay, Guanzu) haftada toplam 21 yolcu seferi yapıyoruz. 26 Ekim 2025 itibarıyla sefer sayımızı Pekin 10, Șangay 11 ve Guanzu 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefere çıkarıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

