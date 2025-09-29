THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

  1. Ekonomim
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 100’üncü yıla 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlandıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve çalışanlara teşekkür etti.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası THY ile ilgili açıklamalarına yer vererek, "THY olarak, 2002'de 65 uçağı olan butik bir havayoluyken bugün küresel havacılığın zirvesine uzanan tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz stratejiyle, 100'üncü yılımıza 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlanıyoruz. Daha verimli ve daha çevreci uçaklarımızla bayrağımızı yarınlarda da dünyanın her köşesinde gururla dalgalandıracağız. Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

