THY’den evcil hayvanlarıyla uçanlara İstanbul Havalimanı’nda özel ‘pet lounge’

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali gidiş katında B4 kapısının yanında bulunan alanda açık terasıyla, tamamen birbirinden bağımsız olarak tasarlanan 250 metre karelik salon, İyolculara ve evcil hayvanlara servis verecek.

Salondan aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuş yararlanabilecek. Kedi, köpek veya kuşlar için özel tasarlanan ayrı ayrı bölümlerde ayrıca aydınlatma ve ses sistemine de önem verildi.

Açılan pet lounge hakkında bilgi paylaşan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, “Sevimli dostlarımız için İstanbul Havalimanı’nda yapımını tamamladığımız Pet Lounge alanımızı değerli yolcularımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu projede emegi gecen başta Sosyal İdari İşler Başkanı Deniz Demiroğlu ve İnşaat Yapı İşleri Müdürü Alper Özyılmaz olmak üzere butun ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Pet lounge salonun özellikleri

Kediler için ayrı konumda tam otomatik mama kapları, otomatik su kapları, otomatik olarak kendi kendini temizleyen kedi tuvaleti, uyku ihtiyacı olan kediler için alan aydınlatmasından izole edecek perde sistem.

Köpekler için ayrı konumda tam otomatik mama kapları, otomatik su kapları ile beraber tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere tam otomatik sulama ve drenaj sistemli ve uluslararası sertifika ile derecelendirilmiş doğal çime en yakın nitelikteki sentetik çim ile donatılmış teras ve gezinti alanı, uzun yolculuklar neticesinde uyku ihtiyacı olan köpekler için alan aydınlatmasından izole edecek perde sistemi.

Her bir kuş için ebatları değiştirilebilir geniş kafes alanı, özel aydınlatmalarla ışık etkisini azaltıcı/arttırıcı otomasyon sistemleri ile tamamen izole bir mahalde bekleme.

Tam otomasyon ile Kedi – Köpek ve Kuşlarımız için ayrılan mahallerde, her bir mahale ait ayrı ayrı dinlendirici müzik ve ışık, ambiyans olanağı.

Kedi ve köpekler için ayrı ayrı veteriner kontrolü için hijyenik muayene ve bakım tezgahları.

Hayvanların birbirleri ile etkileşimi olmaması adına Ses- Görüntü ayrıştırması tamamen yapılmış olup, koku adına da etkileşim olmaması adına ayrı havalandırma sistemleri ile beraber, bu alanların tümünden bağımsız bir alanda izole atık odası kurgulanması.

Evcil hayvanlarımızın tam güvenliği adına her mahalde önlü ve arkalı iki ayrı konumda el sensörü ile kumanda edilebilen kayar kapılar ve manuel güvenlik kapıları.

Dört mevsimde de dıştan çevresel güvenliği alınan terasın kesintisiz kullanılabilmesi ve dış mekan taze hava ile evcil hayvanlarımızın stresinin azaltılması adına otomatik açılan giyotin doğramalar ve evcil hayvanlarımıza direkt etki etmeyecek şekilde ve nitelikteki camlı radyant ısıtıcı ile en zorlu şartlarda bile terasın kullanılabilmesi, Kedi, Köpek geçici bekleme alanları ve teras için doğadaki renkler ve peyzaj öğeleri kullanılarak evcil hayvanlarımızın streslerini minimum seviyede tutmak ve reflekte şeffaf camlar ile bekleme alanlarındaki evcil hayvanlarımızın aynı türde bile olsalar görsel etkileşimlerini minimumda tutmak, Tam hijyen şartlarını sağlamak için derzsiz imalatlar öncelikli tutularak epoksi dökme zemin uygulamaları.