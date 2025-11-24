THY'den Güney Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş bilet kampanyası: 129 dolardan başlıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’den Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcular için özel bir kampanya başlattı. 24–30 Kasım 2025 tarihleri arasında satın alınacak gidiş–dönüş biletleri 129 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanya kapsamında;

– Atina ve Selanik için fiyatlar 129 dolar,

– Torino, Bari, Napoli, Katanya için 189 dolar,

– Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse, Bordo için 199 dolar,

– Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirleri için 209 dolar,

– Paris, Lizbon ve Porto için ise 219 dolardan başlıyor.

Kampanyadan yararlanan yolcular, 12 Ocak 2026 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında belirtilen destinasyonlara seyahat edebilecek. Fiyatlar THY’nin resmi web sitesindeki ücretleri kapsarken, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebilir.