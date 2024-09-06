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THY’den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Doğu Avrupa’da seyahat edecek yolculara yönelik indirimli bilet kampanyası başlattı.

Haber Merkezi
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THY’den indirimli bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa’ya gidiş-dönüşlerde indirimli bilet kampanyası başlattı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kapmayandan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 6-17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2024 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında Prag, Tallinn, Riga, Kişinev ve Köstence’ye 109 dolar ücret ile seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamında Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj’a ise 139 dolardan Budapeşte, Prag, Krakow ve Varna’ya 159 dolardan Kişinev’e 169 dolardan Bakü, Tallinn, Riga ve Vilnius’a 179 dolardan Gence ve Nahcivan’a dolardan Varşova’ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş yapabilecek.

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