THY’den kampanya: Doğu Avrupa ve Balkanlara gidiş-dönüş 109 dolardan başlayan fiyatlarla

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları, yolcularına 15-25 Kasım 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle; 12 Ocak 2026 – 5 Haziran 2026 tarihleri arasında Sofya ve Varna’ya 119 dolar ; Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139 dolar; Budapeşte’ye 159 dolar; Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a 169 dolardan satışa sundu.

Ayrıca 12 Ocak 2026 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında Tiflis’e 119 dolar, Batum’a 129 dolar, Bakü’ye 159 dolardan, yine 12 Ocak 2026 – 18 Mart 2026 tarihleri arasında Priştine’ye 109 dolar Üsküp’e 119 dolar, Saraybosna’ya 129 dolar, Tivat’a 139 dolar, Podgorica’ya 159 dolar, Zagreb, Ljubljana’ya 169 dolar ve Belgrad’a 179 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş yapabilecek

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.