THY'den Polonya'ya yeni rota
Türk Hava Yolları (THY), Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.
AA
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Türk Hava Yolları (THY), yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletiyor. Şirket son olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.
THY’den Katoviçe şehrine seferlerin başlatılmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Polonya'nın Katoviçe şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.