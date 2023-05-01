THY’den sahte hesap uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), şirket logosunu kullanan sahte hesaplara yönelik uyarıda bulundu. THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.