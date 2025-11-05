THY’den SunExpress iddiasına açıklama: Satın alma teklifi söz konusu değil

THY, bazı medya kuruluşlarında yer alan “Şirketin %50 ortağı olduğu SunExpress’in tamamını satın almak için 1,25 milyar dolarlık teklif verildi” iddialarına yönelik açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Şirketten KAP’a açıklama yapıldı

“Ortaklığımızın, %50 iştirak ettiği Güneş Ekspress Havacılık A.Ş. ("SunExpress")'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır.

SunExpress, Türk Hava Yolları A.O. ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”