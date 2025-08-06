THY’den yeni personel alımı: Adaylarda aranan temel şartlar neler?

THY, havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için dikkat çekici bir iş fırsatı sundu. Yer Operasyon Eğitmen Adayı ilanıyla deneyimli profesyonelleri bünyesine katmayı hedefleyen şirket, Eğitim Başkanlığı’nda görev yapacak yeni ekip arkadaşları arıyor.

İlana başvurmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şu şekilde:

T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak, 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak, en az 4 yıllık üniversitelerin lisans programından mezun olmak,

yurt dışı üniversite mezunları için YÖK denklik belgesine sahip olmak.

Ayrıca adayların, havacılık yer operasyon süreçlerinde en az 4 yıllık deneyime sahip olmaları ve ileri düzeyde İngilizce bilmeleri gerekiyor. İngilizce sınavı ise Türk Hava Yolları tarafından yapılacak.

Adayların adli sicil ve arşiv kaydının bulunmaması, daha önce çalıştıkları kurumlardan disiplin cezasıyla ayrılmamış olmaları ve THY veya iştiraklerinden fesih yoluyla ilişiklerinin kesilmemiş olması şart koşuluyor.

Başvuru detayları

Başvurular, THY’nin resmi kurumsal web sitesi üzerinden 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 23.55’e kadar alınacak. Süreç dijital ortamda ilerleyecek.

THY’nın sunduğu avantajlar

-Yıllık toplam 16 maaş ödeme sistemi,

-Akademik gelişim odaklı esnek izin imkânları,

-Yurtiçi ve yurtdışında indirimli uçak bileti hakları,

-Yeni evlenen çalışanlara özel evlilik yardımı,

-Kapsamlı özel sağlık sigortası,

-Dil tazminatı uygulaması,

-Psikolojik destek hizmeti,

-THY’nin yaygın servis ağıyla ulaşım kolaylığı,

-Anlaşmalı otellerde özel indirimler,

-Kapsamlı kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri.

-Türk Hava Yolları, yalnızca bir iş fırsatı değil; aynı zamanda kariyer ve yaşam standardınızı yükseltecek bir yaşam deneyimi sunuyor.