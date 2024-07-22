THY’den yolcularına ücretsiz internet hizmeti

Türk Hava Yolları (THY), yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu ile uçak içi deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, 2025 yılı sonu itibarıyla iki yıl içinde tamamlanmak üzere, tüm yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti sunacak.

Konuya ilişkin mutabakat anlaşması, İngiltere’de düzenlenen Farnborough Uluslararası Airshow’da TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin katılımıyla imzalandı.

Anlaşma kapsamında THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor. Böylelikle THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.

Yeni IFC teknolojilerinin entegrasyonu ile THY, yolcularının seyahat sırasında dijital tüketim alışkanlıklarına ilişkin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle iş birliği görüşmeleri yapan THY, bu bağlantı hizmetine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde Türk şirketlerine de destek sağlıyor. Bu bağlamda THY, sertifikalı havacılık ürünleri sağlayıcısı TCI Aircraft Interiors ve uydu teknolojilerinde bölgesel bir lider olan Türksat ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.