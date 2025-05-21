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THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması

THY, Ahmet Bolat’ın yönetim kurulu başkanı, Şekib Avdagiç’in ise başkan vekili olarak atandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması
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Türk Hava Yolları tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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