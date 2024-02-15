THY'den yurt içi uçuşlarda geçerli ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları, yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Söz konusu kampanyanın Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, tek yön biletlerde geçerli olduğu bildirildi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) açıklamasına göre, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 TL'den başlayan fiyatla seyahat imkanı sağlanacak.
Kampanyanın Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacağı bildirildi.
Kampanyanın yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olduğu aktarıldı.
Söz konusu fiyatlandırmanın, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamayacağı bildirildi.