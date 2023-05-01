THY’nin 343’üncü uçuş noktası Krakow oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), Polonya’da Varşova’dan sonra Krakow’a da uçuşlara başladı. Krakow’a dar gövdeli uçaklarla başlayan seferler pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftanın 3 gün karşılıklı olarak gerçekleştirecek. Bilet fiyatları ise İstanbul’dan Krakow’a gidiş-dönüş (tüm vergiler dahil) 255 dolardan başlıyor.

THY’nin bugün İstanbul Havalimanı’ndan Krakow’a TK-1273 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi TC-JVB kuyruk tescilli uçağı 93 yolcusu alarak saat 16.00 sıralarında havalandı. İlk uçuşa THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, basın mensupları ve yolcular katıldı.

Hat açılışına ilişkin açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Yatırım & Teknoloji) Yardımcısı Levent Konukçu; “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak bugün, Polonya’da Varşova’dan sonra 2. noktamız olan Krakow’u uçuş ağımıza eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hat ile birlikte bayrak taşıyıcımız 129 ülkede 343’üncü noktasını açmış oldu. Polonya’nın tarihi eski başkenti Krakow’a haftalık 3 sefer karşılıklı olarak icra edeceğiz. Krakow’u da dünyaya Türk Hava Yolları’nın eşsiz uçuş deneyimiyle bağlıyoruz.” dedi.

UNESCO tarafından edebiyat şehri olarak kabul edilen Krakow, eski başkent olması ve birçok tarihi olaya tanıklık etmesinden dolayı Polonya’nın kalbi olarak bilinen şehir, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlıyor.