THY’nin İtalya’ya planladığı bazı seferler iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle yarın İtalya'nın Milano ve Bergamo kentlerinden İstanbul'a yapılması planlanan bazı seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini bildirdi.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türk Hava Yolları (THY), İtalya’daki yer hizmetleri çalışanlarının grevi nedeniyle 20 Haziran’da İstanbul’dan Milano ve Bergamo’ya planladığı seferlerinden bazıları iptal edildi.
THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, “İtalya’da handling çalışanlarının grevi nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.
THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan TK1873 İstanbul-Milano, TK1874 Milano - İstanbul, TK1895 İstanbul -Milano, TK1896 Milano -İstanbul seferi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan TK7794 Sabiha Gökçen-Bergamo , TK7795 Bergamo - Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.