THY’nin operasyonel yapısında değişiklik

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile operasyonel yapısında yapılan değişiklikleri duyurdu.

Konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yönetim Kurulumuz Ortaklığımızın operasyonel yapısını güçlendirmek için amacıyla;

Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'nın, Genel Müdür (Operasyon) Yardımcılığı'na tadil edilmesine,

Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Kerem Sarp'ın yerine Mehmet Akif Konar'ın Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı olarak istihdam edilmesine, Sivil Havacılık Otoritelerinden onay alınana kadar mezkur göreve vekalet etmesine,

Kerem Sarp'ın Ajet Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevinin devam etmesine,

Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcılığı'nın, Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na tadil edilmesine,

7 Ekim 2016'dan bu yana Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Turhan Özen kariyer tercihleri doğrultusunda görevinden ayrılması nedeniyle, Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı pozisyonu için Ali Türk'ün istihdam edilmesine karar vermiştir.

Türk Hava Yolları olarak aramızdan ayrılan Turhan Özen'e Ortaklığımıza yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyoruz.

Ortaklığımıza yeniden katılan Mehmet Akif Konar ve Ali Türk'e de yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

Melbourne şehrine tarifeli sefer başlatıyor

Öte yandan THY Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlatılmasına da karar verdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.