THY’nin ortağı Air Europa, 40 adet A350-900 siparişi verdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Anlaşma, Dubai Airshow 2025’te yapılarak açıklandı. Air Europa’nın mevcut Boeing 787 Dreamliner filosunun yerini alacak A350-900’ler, özellikle Latin Amerika hatlarında kârlı büyümeyi hızlandıracak. Uçağın düşük yakıt tüketimi, üstün performansı ve yolcu konforu bu kararı tetikleyen en önemli unsurlar oldu.

Teslimatlar 2027’den itibaren başlayacak.

Air Europa Başkanı Juan José Hidalgo açıklamasında “Bu sipariş, Air Europa’nın filo gelişiminde stratejik bir dönüm noktası. Mevcut geniş gövdeli filomuzu yenileyerek kârlı büyümemizi hızlandırıyoruz. A350-900, Latin Amerika’daki kilit destinasyonlarımız için oyun değiştirici bir uçak. Olağanüstü kabin deneyimi sunarken, operasyonel performans ve ekonomi açısından da ağımızı kısıtlama olmadan genişletmemizi sağlayacak.”dedi.

Airbus Ticari Uçaklar Satış Başkanı Benoît de Saint-Exupéry ise “Air Europa’yı A350 ailesine hoş geldiniz diyoruz. Bu sipariş, A350’nin uzun menzilli pazardaki verimlilik ve yolcu konforu standardı olduğunun güçlü bir kanıtı” diye konuştu.

Yüzde 25 daha az yakıt harcıyor

A350-900, 18.000 km’ye varan menzili, yüzde 25 daha az yakıt tüketimi ve CO₂ salımı ile rakiplerine büyük fark atıyor. Rolls-Royce Trent XWB motorları ve hafif kompozit malzemeleri sayesinde hem çevre dostu hem de işletme maliyeti açısından rakipsiz. Airspace kabini ise yolculara “en sessiz ve en konforlu” uçuş deneyimi vadediyor.

Ekim 2025 sonu itibarıyla A350 ailesi, dünya genelinde 64 müşteriden 1.400’ün üzerinde sipariş aldı.

THY Latin Amerika pazarına Air Europe ile açılacak

THY, İspanyol havayolu Air Europa’da azınlık hisse alımı için Ağustos 2025’te bağlayıcı teklifini sunmuş ve Kasım 2025 itibarıyla anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma, Avrupa Birliği düzenleyici onaylarından sonra (yaklaşık 6-12 ay içinde) tamamlanacak. THY, Hidalgo ailesine ait olan yüzde 26’lık hisseyi devralacak.

THY’nin bu hamlesi, Lufthansa ve Air France-KLM gibi rakipleri geride bırakarak Avrupa havayolu konsolidasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor. Özellikle Latin Amerika hatlarındaki bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyor.