THY’nin TOURİSTANBUL taşımacılığını HAVALINES yapacak

İstanbul Havalimanı'nın resmi ulaşım markası HAVAİST’in iştiraki HAVALINES, THY’nin uluslararası transit yolcularına sunduğu ücretsiz şehir turu hizmeti Touristanbul’un yeni dönemdeki taşıma operasyonlarını üstlendi. Bu yıl yapılan ihalenin ardından, HAVALİNES bu prestijli projeyi önümüzdeki 3 yıl boyunca yürütecek.

Yapılan anlaşma ile THY İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen yolcular için daha konforlu, güvenli ve profesyonel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

HAVALINES Kalitesiyle İstanbul Turu

Yurt dışından gelip başka bir ülkeye seyahat eden ve İstanbul Havalimanı'nda 6 ila 24 saat arasında bekleme süresi olan THY yolcuları, Touristanbul kapsamında İstanbul’un eşsiz tarihi ve mimarisini tanıma fırsatı buluyor. HAVALİNES’in bu alandaki görevi; yolcuların havalimanından konforla alınması, belirlenen tur güzergâhlarında güvenli şekilde gezdirilmesi ve zamanında uçuşlarına ulaştırılmasını içeriyor.

Deneyimli ekip, sürekli eğitim

HAVALİNES, bu uluslararası yolcu taşımacılığı operasyonunu, çok dilli destek veren, sürekli eğitimden geçen ve uluslararası hizmet standartlarına hakim özel kadrosuyla yürütüyor. Şirketin sektördeki deneyimi ve teknolojik altyapısı, Touristanbul hizmetine güçlü bir katkı sağlayacak.

Bozkaya; “İstanbul’un marka değerine katkı sunacak her adımda varız”

HAVAİST ve HAVALİNES Genel Müdürü Volkan Bozkaya yaptığı açıklamada: “Touristanbul, İstanbul’un dünya vitrinine açılan bir penceresidir. Bu kıymetli projede yer almaktan onur duyuyoruz. Misafirlerimize sadece ulaşım olanağı değil, aynı zamanda konfor, güvenlik ve İstanbul misafirperverliğini sunuyoruz. HAVAİST ve HAVALINES olarak İstanbul’un marka değerine katkı sunacak her adımda varız.” dedi.

İstanbul’u yaşat, yolculuğu unutulmaz kıl

Yolcular Touristanbul projesi ile Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii, Dolmabahçe Sarayını geziyor. Ulaşım ve lojistiğini yapan HAVALİNES yolcuların konforlu seyahat etmesi için profesyonel şoförleri, çok dilli uzman kadroları ve genç donanımlı araçları ile projeye ortaklık yapıyor.