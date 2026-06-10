THY'nin trafik verileri: Yolcu sayısı mayısta arttı

Türk Hava Yolları (THY), Mayıs 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirketin toplam yolcu sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artış göstererek 7,9 milyona ulaştı.

Şirketin operasyonel performansındaki büyüme yılın ilk beş ayında da devam etti.

İlk 5 ayda 36,4 milyon yolcu

Ocak-Mayıs 2026 döneminde THY'nin toplam yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 7,3 artarak 36,4 milyon olarak gerçekleşti.

THY'nin yolcu doluluk oranı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 puan artarak yüzde 84,0 seviyesine yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminin tamamında ise doluluk oranı 2,3 puanlık artışla yüzde 83,6 olarak gerçekleşti.