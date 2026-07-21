THY'nin yeni yatırım rotası Asya ve Güney Amerika

THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, şirketin küresel erişimini genişletme hedefi doğrultusunda yatırım planlarını sürdürdüğünü belirtti.

Geçen yıl ağustos ayında İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'dan azınlık hissesi satın almak üzere anlaşmaya varıldığını hatırlatan Şeker, bundan sonraki dönemde yatırım perspektifinin Asya, Uzak Doğu, Avrupa ve Latin Amerika'yı kapsayacak şekilde genişlediğini söyledi.

Şeker, THY'nin hava yolu şirketlerinin yanı sıra kargo işletmeleri ile bakım ve onarım tesislerine yönelik olası yatırımları da değerlendirdiğini ifade etti.

Air Europa yatırımını "kilit bir adım" olarak nitelendiren Şeker, şirketin bundan sonraki satın alma ve yatırım hamlelerinin büyük olasılıkla Asya ve Güney Amerika'da gerçekleşeceğini dile getirdi.

Bölgesel talep normalleşti

Şeker, İran'daki savaş nedeniyle Orta Doğu'da geniş hava sahalarının kapanmasının ve yolcuların Basra Körfezi güzergâhlarından kaçınmasının bir süre THY'ye olan talebi artırdığını belirtti.

Bölgedeki hava yolu şirketlerinin operasyonlarını kademeli olarak yeniden normale döndürmesiyle birlikte talebin de olağan seviyelerine gerilediğini kaydetti.

CFM ile görüşmeler sürüyor

Şeker, THY'nin motor üreticisi CFM International ile yürüttüğü görüşmelerin devam ettiğini belirterek, anlaşmanın yakın dönemde sonuçlanacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti.