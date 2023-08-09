THY’nin yolcu sayısı yüzde 9 arttı

Türk Hava Yolları'nın (THY), 2023 yılı Temmuz ayına ait yolucu ve kargo taşımacılığı verilerini paylaştı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı yüzde 9’luk artışla 7,9 milyondan 8,6 milyona yükseldi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2022 döneminde 2,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,6 artarak 2,7 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan düşerek yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,8 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 94,2 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2022 döneminde 20,5 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 21,9 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2022 döneminde 146 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 2,4 azalarak 142,5 bin ton olarak kaydedildi.

İlk yarıda 47,3 milyon yolcu taşıdı

THY'nin Ocak – Temmuz 2022 döneminde 38,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 22 artarak 47,3 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2022 döneminde 12,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 36 artarak 16,7 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 4,7 puan artarak yüzde 82,3 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,2 olarak açıklandı.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2022 döneminde 111,1 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 19,4 artarak 132,7 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2022 döneminde 965,2 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 7,8'lik düşüşle 890,3 bin ton olarak belirlendi.