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THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,1 oldu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçakların zamanında kalkış oranının yüzde 84,1'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,1 oldu
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, uçakların zamanında kalkış oranının yüzde 84,1'e yükseldiğini duyurdu.

Ekşi, söz konusu açıklamasında, "THY, emniyet ve konforla zamanında kalkıyor. 2025 Ocak-Temmuz döneminde, 2024’ün aynı dönemine göre 5 puanlık bir artışla yüzde 84,1 zamanında kalkış başarısına ulaştık. Sizlere emniyetli, konforlu ve tam zamanında hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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