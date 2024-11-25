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ThyssenKrupp, 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, 2030’a kadar çelik biriminde 5 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Haber Merkezi
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ThyssenKrupp, 5 bin kişiyi işten çıkaracak
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Thyssenkrupp Steel Europe tarafından yapılan açıklamada, şirket yönetiminin, Avrupa çelik pazarında temel ve yapısal değişikliklerin yanında tüm çelik endüstrisinin zorluklarına karşı yeni stratejisini belirlediği ifade edildi.

Üretim kapasitesi düşürülecek

Şirket genelinde üretim ve idari bölümlerdeki yapılanmalar sonucunda 2030’a kadar yaklaşık 5 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, yeni stratejinin, üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de kapsadığı kaydedildi.

Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunuyor.

Thyssenkrupp Steel Europe, 27 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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