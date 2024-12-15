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Ticaret Bakanlığı'ndan mobilya devine yarım milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı fiyat indirimi yaptığı gerekçesiyle Kilim Mobilya'ya 550 bin 59 lira idari para cezası verdi ve reklamın yayından kaldırılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'ndan mobilya devine yarım milyonluk ceza
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Türkiye'nin önde gelen mobilya devlerinden Kilim Mobilya'nın bir reklamında haksız ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle yapılan şikayeti değerlendirdi.

Şirketin internet sitesinde yayımlanan reklama göre, koltuk takımı 40 bin 361 liralık orijinal fiyatından 30 bin 495 liraya satılacağı belirtildi. Ancak yapılan incelemeler sonucu ürünün hiçbir zaman 40 bin 361 liradan satılmadığı ve reklamda yer verilen 'indirimli fiyat'ın gerçek bir indirimi yansıtmadığı ortaya çıktı.

'En düşük fiyat' olduğunu kanıtlayamadı

Reklamda ayrıca kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile stok bilgisinin reklamda belirtilmediği ve üzeri çizili olan 40 bin 361 liralık fiyatın, reklam tarihinden önceki 30 gün içindeki en düşük fiyat olduğu kanıtlanamadığı değerlendirmesi yapıldı.

Bu bulgular sonucunda firmaya, ilgili maddelere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 550 bin 059 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, ilgili reklamın yayından kaldırılmasına karar verildi.

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