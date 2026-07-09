TIENS Türkiye'nin yeni Ülke Müdürü Ömer Barış Turan oldu

1991 yılında Çin'in Tianjin kentinde kurulan, takviye edici gıdalardan kişisel bakım ürünlerine, sağlıklı yaşam çözümlerinden eğitim ve girişimcilik programlarına uzanan geniş bir ekosistemle faaliyet gösteren TIENS, Türkiye yapılanmasını deneyimli yönetici Ömer Barış Turan'a emanet etti. Wellness ve doğrudan satış sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip Turan, TIENS Türkiye'de sürdürülebilir büyüme, distribütör gelişimi ve marka yapılanmasına liderlik edecek.

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Ömer Barış Turan, kariyerine satış yönetimi alanında başladı. 2005-2011 yılları arasında ulusal ve uluslararası şirketlerde satış müdürlüğü ve satış direktörlüğü görevlerini üstlenen Turan, 2011-2018 yılları arasında LR Health & Beauty Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yaptı. Aynı dönemde, 2017-2018 yıllarında Türkiye Doğrudan Satış Derneği Başkanlığı görevini üstlenerek sektörün gelişimine katkı sundu. 2019-2025 yılları arasında Vorwerk Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Turan, şimdi ise kariyerine TIENS Türkiye Ülke Müdürü olarak devam edecek.

Yeni görevinde TIENS'in Türkiye'deki büyüme hedeflerine liderlik edecek olan Ömer Barış Turan, distribütör ağının güçlendirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve markanın Türkiye pazarındaki konumunun pekiştirilmesine odaklanacak.