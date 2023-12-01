TİGEM'in bağlı ortaklığı tasfiye edildi

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin tasfiyesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla TİGEM'in bağlı ortaklığı olarak kurulan şirketin tasfiye edilmesi kararlaştırıldı.

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin tasfiye işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülecek. Ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler ise TİGEM'e aktarıldı.

Şirketin ihdas edilen kadro ve pozisyonları da iptal edildi. Karar hükümlerinin yürütmesi Tarım ve Orman Bakanlığında olacak.