TikTok, PT Tokopedia'nın yüzde 75,01'ini satın alıyor

TikTok, Endonezya'nın en büyük teknoloji firması PT GoTo Gojek Tokopedia'nın e-ticaret biriminin kontrol hissesini alacağını bildirdi. Bu ortaklık çerçevesinde TikTok uzun vadede 1,5 milyar dolar yatırım yapacak.

Anlaşma, Endonezya'nın Ekim ayında küçük tüccarları ve kullanıcıların verilerini korumak için sosyal medya platformlarında çevrimiçi alışverişi yasaklamasının ve TikTok'u e-ticaret hizmeti TikTok Shop'u kapatmaya zorlamasının ardından geldi.

Anlaşma kapsamında TikTok, GoTo'nun Endonezya'nın en büyük e-ticaret platformu olan PT Tokopedia'nın yüzde 75,01'ini 840 milyon dolara satın alacak ve TikTok Shop'un Endonezya'daki faaliyetlerini genişleyen Tokopedia bünyesine dahil edecek.

İki firma tarafından yapılan ortak açıklamada, "Stratejik ortaklık, ilgili düzenleyici kurumlarla yakın istişare içinde ve onların gözetiminde yürütülecek bir pilot dönemle başlayacaktır." denildi.

Çinli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, Endonezya'da 124 milyon kullanıcıya sahip ve geniş kullanıcı tabanını önemli bir e-ticaret gelir kaynağına dönüştürmek istiyor.