Timay &Tempo, 40’ın üzerinde ülkede 600’den fazla iş ortağı ile çalışıyor

Birçok ülkeye ihracat yapan Timay &Tempo, sektöründe Avrupa’nın en büyük tedarikçilerinden biri oldu. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Eren Atay, “ Yılın ilk yarısı birçok alanda ilerleme kaydettiğimiz bir dönem oldu. İhracat hedefimizin yüzde 75’ine, satış hedefimizin ise yüzde 85’ine ulaşarak küresel pazarlardaki etkinliğimizi artırdık” dedi

Özellikle son iki yılın, küresel ve yerel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar açısından firmalar için oldukça zorlu geçtiğini söyleyen Eren Atay, ”Bu gelişmeler, girdi maliyetlerindeki hızlı artış, kurda dalgalanma ve yüksek faiz ortamı; planlama, fiyatlandırma ve yatırım kararlarını gözden geçirmemizi gerektirdi. Bu dönemi yalnızca bir zorluk değil, aynı zamanda yeniden yapılanma ve esneklik kazanma süreci olarak da değerlendirdik. Verimliliği artıracak uygulamalar ve risk bazlı mali yönetim anlayışımız sayesinde bu dönemi kontrollü bir şekilde yönettik” dedi

Dış pazarlarda rekabetçi kalabilmenin salt fiyat odaklı değil; kalite, hız, esneklik ve sürdürülebilirlik gibi pek çok kriteri bir arada yönetmeyi gerektirdiğini anlatan Atay, “ Bu anlayışla, ihracat stratejilerimizi çok boyutlu bir yaklaşımla şekillendiriyoruz. Katma değeri yüksek, yenilikçi ve tasarım odaklı ürünler geliştirerek müşterilerimize sadece aksesuar değil, koleksiyonlarına değer katacak çözümleri, fark yaratan hizmetlerimizle birlikte sunuyoruz” diye konuştu. Ar-Ge ve tasarım ekipleri ile küresel pazarda beklentilere uygun ürünler geliştirdiklerini anlatan Atay, üretimin yüzde 45’inin ihracata yönelik olduğunu ve bu oranı daha da artırmak için çalıştıklarını anlattı. Atay, mevcut pazarlarda sağlam adımlar atarken, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de yeni müşteri ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz

Firmanın üretim kanadını Timay, Tempo’nun ise satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Eren Atay, “ Bugün, 21 bin m²'lik üretim alanımızda yüksek hacimli metal aksesuar üretimiyle denim dünyasında güvenilir, yenilikçi ve güçlü bir marka olarak varlık gösteriyoruz. 40’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 600’den fazla iş ortağıyla çalışan bir yapı haline geldik. Dünya çapında birçok lider denim markası için üretim yapıyor; sürekli geliştirdiğimiz yeni ürün gruplarımızla pazardaki etkinliğimizi artırıyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, yüksek kalite standartlarımız ve ürün çeşitliliğimiz ile küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz. 156 kişilik uzman kadromuz sayesinde hem tekstil hem de endüstriyel pazarda uluslararası standartlarda hizmet sunuyoruz.” diye konuştu

Üretim yelpazelerinin temelini metal aksesuarlar oluşturduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Eren Atay, “Ürün gruplarımızı üç başlık altında topluyoruz. Tekstil sektörü için metal düğmeler, metal dikme düğmeler, metal çıtçıtlar, pantolon kancaları, perçinler, kapsüller, alt takım çivileri ve çeşitli diğer metal aksesuarlar. Markalama Sektörü için metal marka etiketleri, metal kapaklar ve markaya özel metal aksesuar çözümleri. Endüstriyel sektörler için otomotiv sektörü için özel parçalar, PVC pencerelerde kullanılan metal bileşenler, beyaz eşya ve ankastre alanlarında kullanılan metal aksesuarlar, mobilya sektörü için özel tasarımlar, ayrıca medikal ve çadır/yelken gibi niş alanlara yönelik fonksiyonel metal ürünler” dedi.

Kuzey Afrika’da yatırım planlıyor

Güçlü üretim altyapısı ve sürekli gelişen ürün portföyü ile denim dünyası ve endüstriyel pazarda çözüm ortağı olmaya devam ettiklerini belirten Atay, üretim ve yatırım planları hakkında da şu bilgileri verdi

“Dünyanın önde gelen küresel hazır giyim markalarının onaylı tedarikçisi olarak, Avrupa, Uzakdoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında aktif ve güçlü bir rol üstleniyoruz. Timay & Tempo olarak, çok büyük ve stratejik bir pazara üretim yapıyoruz. Mevcut pazarlardaki iş ortaklarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğimizi artırmaya öncelik verirken, aynı zamanda yeni markalar, müşteriler ve bölgelere açılarak büyümeyi hedefliyoruz. Başlıca önceliğimiz, sahip olduğumuz pazarlardaki üretim esnekliğimizi ve servis hızımızı daha da güçlendirmek. Bu arada Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla sektöre değer katmaya devam ediyor; kaliteli ve özgün tasarımlarla metal aksesuar pazarında global bir oyuncu olarak marka bilinirliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle Kuzey Afrika’da büyüyen tekstil üretimini yakından takip ediyor ve 2025 yılının ikinci yarısında bu bölgede yapmayı planladığımız yatırımlarla varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.”