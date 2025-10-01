Timay&Tempo, denim aksesuarında dünya liginde

İstanbul Bayrampaşa’da 35 metrekare bir alanda birkaç çalışan ile kurulan ve yaklaşık 30 yıl önce de Merzifon Organize Sanayi Bölgesine taşınan Timay&Tempo AR-GE ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma ile Denim aksesuar sektöründe dünyanın önde gelen üreticileri arasına girdi. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Atay, şirketlerinin bugün global ölçekte ilk beş üretici arasında yer aldığını vurgulayarak, “Doğduğumuz topraklara olan vefa borcumuzu ödemek için yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada 50 ülkeye ihracat yapan bir dünya markasına dönüştük” dedi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde 21 bin m2 alana kurulu ileri teknoloji ile donatılı tesislerinde mikron hassasiyeti ile kalıp tasarlayıp yapabilme yetisine sahip olan şirket, yaklaşık 50’ülkeye ihracatı ile milli ekonomiye olan katkısını sürekli artırıyor. Şirket Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Atay,” Şirketimiz sürekli geliştirdiği yeni ürün grupları ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde dünya pazarlarındaki etkinliğini her geçen gün artırıyor” dedi.

Temel unsur çevreye ve insana saygı

Yönetim Kurulu Başkanı Atay, şirketleri Timay’ın Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde kurulu modern tesislerinde yüksek hacimli metal aksesuar üretimi gerçekleştirirken İstanbul merkezli Tempo’nun da satış ve pazarlama operasyonlarını yönettiğini bildirdi. Yaklaşık 40 yıl önce ’Doğduğumuz topraklara olan vefa borcumuzu ödemeli ve Anadolu’yu Türkiye’nin sanayi üstü yapmalıyız‘’ ilkesiyle yola çıktıklarını anlatan İlhan Atay, şöyle konuştu;

“Timay&Tempo bugün kırkı aşkın ülkeye ihracat yapan, 600’den fazla partneri olan, dünya denim pazarındaki birçok lider markaya hizmet veren bir şirket konumunda. Metal aksesuar pazarında global dünya şirketi olmak ve marka bilinirliliğini artırmak amacıyla yola çıkan kuruluşumuzun yönetim felsefesindeki en önemli unsur ise insana ve çevreye olan saygıyı göz ardı etmeden geleceğe yürümek.”

Dünya çapındaki markalarının güvenilir tedarikçisi

Atay, bugün itibarıyla 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan ve 600’den fazla iş ortağıyla çalışan Timay & Tempo’nun ürünlerindeki üstün kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibi ile büyüyerek bugün dünya çapındaki lider denim markalarının güvenilir tedarikçisi konumuna ulaştığını anlattı. Atay, şirketleri Timay-Tempo’nun AR-GE ve Tasarım Merkezi çalışmalarıyla sürekli geliştirdiği yeni ürün grupları ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde de pazardaki etkinliğini her geçen gün artırdığını söyledi.

Şirket Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Atay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“ Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmayı ve Türk ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan ve aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanların en fazla üretim kapasitesine sahip ürün tedarikçisi konumunda bulunan Timay&Tempo’nun gelecek ajandasında, Dünya’nın lider ve en büyük üreticisi konumuna ulaşmak bulunuyor. Uzman kadrosu ve yüksek kalite standartlarıyla yalnızca tekstil sektöründe değil; otomotiv, beyaz eşya, mobilya, medikal gibi birçok endüstriyel alanda da üretim gerçekleştiren Timay & Tempo, geniş ürün yelpazesiyle küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana güvenilirlik, yenilikçilik ve sürdürülebilir büyüme ilkeleriyle hareket eden şirketimiz, güçlü üretim altyapısı ve esnek hizmet anlayışıyla hem denim dünyasında hem de endüstriyel pazarda öncü konumunu pekiştiriyor.”

Çevreci üretim anlayışının merkezine insan var

Dünyanın önde gelen küresel hazır giyim markalarının onaylı tedarikçisi konumunda olan şirketlerinin metal aksesuar ürün yelpazesine 2019 yılında deri ve Jakron etiket üretimini de dahil ettiğini belirten Atay, bölgenin ilk ve en güçlü sanayi kuruluşu olan Timay & Tempo bugün 300’den fazla kişiye istihdam sağladığını ve yalın üretim, tasarım, inovasyon, dijital dönüşüm ve çevreci üretim anlayışının merkezine insan kaynağını konumlandırdığını söyledi.

Timay&Tempo’nun yaşam döngüsü bakış açısıyla, tüm faaliyetlerinde çevresel etkilerini azaltmaya çalışan, doğal kaynak tüketimlerini en aza indirerek, sürdürülebilir enerji politikaları ile yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı üretim alanında kullandığını anlatan İlhan Atay, şu bilgileri verdi;

Hizmet farklılığı ile marka konumunu güçlendiriyor

“Şirketimiz sürdürülebilir kaynak kullanımı yanında, sürdürülebilir iş modelini uçtan uca ele alarak, “Gelecek için yeşil düşün” mottosunu tüm süreçlerine entegre etmektedir. Ana Stratejisi içinde 2030’a kadar kendi operasyonlarımızda, 2040’a kadar değer zincirimizde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt etmekte olan Timay&Tempo bu doğrultuda yenilenebilir enerji dönüşümü ve sıfır atık başta olmak üzere somut aksiyonlarla çevreci bakış açısı ve sorumlu üreticiler arasında öncü üreticilerdendir. Gerek ürün kalitesi, gerek hizmet kalitesi gerekse satış sonrası sunmuş olduğu hizmet farklılığı ile bugün pazarındaki marka konumumuzu güçlendiriyor. Yapmış olduğu tüm eylemler neticesinde 2020 yılında Ticaret Bakanlığının TURQUALITY destek programında dahil olan Timay&Tempo marka imajını daha üst konumlara taşımak için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor”