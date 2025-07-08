TIME dergisi, Beko’yu dünyanın en sürdürülebilir 20 şirketinden biri seçti

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuylasektöründe sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme öncülük eden Beko, çalışmalarıyla uluslararası kuruluşlardan takdir görmeye devam ediyor. Dünyanın en köklü yayınlarından TIME dergisinin önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde ikincisini yayımladığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde bu yıl 500 şirket arasında 44’üncü sıradan 17’nci sırayayükselen Beko,endekste bu yıl da sektörünün lideri oldu veTürkiye’den listeye giren şirketler arasındazirvede yer aldı.

TIME dergisi ve Statista’nın “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025” listesi35 ülkeden 5 bin 700’ü aşkın şirketin karbon emisyonu, sürdürülebilirlik hedef ve girişimlerine bağlılık, iş güvenliği, çalışan bağlılığı ve uluslararası raporlama standartlarına uyum gibi sürdürülebilirlik yönetimi ve şeffaflığınailişkin 20'den fazla temel performans göstergesine göre değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Endeks, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarıyla fark yaratan ilk 500 şirketi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) puanları, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) onaylı yakın ve uzun vadeli hedefleri, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GEI) sıralamaları ile Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) veİklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD)standartlarına uyum gibi göstergeleri de göz önüne alarak sıralıyor.

“Çevreye duyarlı ve insan odaklı bir geleceği bugünden inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz”

Beko’nun gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, faaliyet gösterdiği her coğrafyada çevresel ve toplumsal fayda yaratmayı amaçladığını vurgulayan Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha net ve daha yıkıcı bir şekilde hissediyoruz. 2024’te ilk kez bir takvim yılı boyunca 1,5°C eşiği aşılırken, bilim insanları 2025 için de sıcaklık rekorlarının devam edeceği uyarılarında bulunuyor. Bu durum, iklim krizinin artık geleceğe dair bir risk değil, bugün yönetilmesi gereken bir gerçeklik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Beko olarak sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmayı en büyük sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde konumluyor, tüm değer zincirimizi bu yaklaşımla kurguluyoruz. Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan yakın vadeli hedeflerimiz ve net sıfır yol haritamız doğrultusunda; yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız veriyor, üretim süreçlerimizde dijitalleşme ve verimlilik odaklı projelerle çevresel etkilerimizi azaltıyoruz. Döngüsel ekonomi prensiplerini ürün tasarımına entegre ediyor, geri dönüştürülmüş malzemelerle kaynak kullanımını daha verimli hale getiriyoruz.” diye konuştu.

Hakan Bulgurlu sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi olarak, düşük karbonlu üretim modellerimiz ve sürdürülebilir teknolojilerimizle yalnızca sektörümüzde değil, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sanayinin dönüşümüne de öncülük ediyoruz. Binlerce şirketin değerlendirildiği ve titizlikle hazırlanmış böylesine prestijli bir endekste yükselmek ve sektörümüzde liderliği korumak, doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergeleri arasında yer alıyor. TIME ve Statista tarafından bu çabanın yeniden takdir edilmesi, sadece sürdürülebilirlik yaklaşımımızın değil, iş yapış biçimimizin, değerlerimizin ve vizyonumuzun da küresel ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı, dünyanın dört bir yanında görev yapan 50 binden fazla çalışma arkadaşımızın emeği ve özverisi sayesinde mümkün oldu. Hedefimiz, 2050 yılında karbon sıfır bir şirket olmak. Kaynakları verimli kullanarak, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir geleceği bugünden inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Beko, sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla dünyanın en prestijli listelerinde üst sıralarda yer alıyor

Beko, 2024 S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde 100 üzerinden 87 puan alarak altıncı kez üst üste DHP Dayanıklı Ev AletleriSektörü’nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu. Ayrıca, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 8’inci kez yer aldı.

Beko, CorporateKnights’ın yayınladığı “Global 100” listesine art arda beşinci kez girme başarısını göstererek, dünya genelinde 68’inci, sektöründe ve Türkiye'de 1’incisırada yer aldı.Şirket ayrıca, CorporateKnights’ın hazırladığı Clean200 listesine üçüncü kez girdi.

Şirket, Real Leaders’ın “2025 Top ImpactCompanies” listesinde 1’inci sırada yer alırken, Karbon Saydamlık Projesi (CarbonDisclosureProject – CDP) 2024 İklim Değişikliği Programı’nda“A”, Su Güvenliği Programı’nda “A” skoru ilederecelendirildi.2023 Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (GEI) 485 şirket arasında ilk kez yer aldı.