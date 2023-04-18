“Tiny House üretiminde denetim yapılması gerekli”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Pandemi ile birlikte çokça duyulmaya başlayan ve deprem felaketinin ardından talebin arttığı Tiny House’ta pazar büyümeye devam ediyor. İnsanlık tarihinde 50-60 yıldır Tiny House’ların yer aldığını, ülkemizde de yaklaşık 20 yıldır üretim yapıldığını belirten Aden Tiny House Genel Müdürü ve İnşaat Müdendisi Çınar Kasımoğlu, “Bu aslında bir yaşam biçimi olarak uzun yıllardır insanların hayatında. Ama pandemi ile popülerleşti. Bizim kültürümüzdeki yaşam beklentisi minimal şartlara çok uygun olmadığından bu kültür çok yerleşememişti. Ama bugünlerde deprem gündeminin ardından çok daha fazla konuşulduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Firma olarak 49 gün terminli sözleşmeler ile üretim gerçekleştirdiklerini ve teslimat yaptıklarını belirten Kasımoğlu, “4 farklı model üretimi yapıyoruz. Üretimini yaptığımız modellerden birisi aynı zamanda satış ofisimiz. 2 kişiden 6 kişiye kadar barınma sağlayacak tasarımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra konsept tasarımlar ile kişiye özel üretimler de gerçekleştiriyoruz. Mimarlar ile projelerimizde ortaklaşa çalışırken ve kaliteyi ulaşılabilir olarak sunma gayretindeyiz. İnsanlara daha güvenli ve korunaklı çözümler sunuyoruz” dedi.

“İnsanlarda bilinç oluşmalı”

Türkiye’de tiny house’ların genelde yapı ruhsatından kaçınmak için kullanıldığını hatırlatan Kasımoğlu, “Karayolları uygunluğu sağlandığında istediğiniz yere kurabilirsiniz. İlgili bütün belgeleri de zaten römorklar için alınıyor. Ama böyle olunca yapı güvenliği konusunda önemli bir açık da oluşuyor. Doğru takip mekanizmasını kurup bizim tiny house’ları da denetlememiz gerekiyor. İnsanlar çok önemsemiyor ama kullanılan malzemelerin ömürleri, dayanımları, çevresel etkilere karşı koyma güçleri oldukça önemli. Çünkü bizler bu yapıları da aynı betonarme evler gibi kullanıyoruz. Yapı statiği ve dayanımları bilmeden yapılan tiny house’larda insan sağlığını tehlikeye atabilecek deformasyonlar gerçekleşebilir. Uluslararası pazarlardaki müşteriler ilk olarak bizden yalıtım derecelerini talep ederken ülkemizde ne yazık ki bu seçenek en sona bırakılıyor. İnsanlarda bu bilinci oluşturmamız ve denetim mekanizmasını hayata geçirmemiz gerekli” diye konuştu.

“Avrupa’nın ihtiyacını karşılayabiliriz”

Uygun yönlendirme ve şartlar sağlandığında Türkiye’nin Avrupa’daki ihtiyacı karşılayacak bir üretici halini alabileceğini belirten Çınar Kasımoğlu, “Türkiye’de son yıllarda çok fazla piyasaya giren oyuncu oldu. Ama aynı hızda da piyasadan çekilme yaşanıyor. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi karlılığı çok fazla olan bir organizasyon değil. Aynı şekilde talep de sanıldığı kadar yüksek değil. Bazı firmalar karlılığı artırmak için kullanılan malzemelerde kaliteyi, kalınlığı düşürüyorlar. Böyle olunca dolandırıcılık vakaları oluşuyor. Yapılan sözleşmeler ile uygulamaların birbirini tutmadığı çok sayıda proje oluşmaya başladı. Pandemi öncesine kadar 5 kattan fazla büyümüş bir tiny house sektörü var. Bir kümelenme oluşturabilir. Bugünün şartlarında arada kalan bir sektör olduğumuz için çok da ağırlığımız olmuyor. Bu konuda çalışmaların da yapılması lazım” ifadelerini kullandı.