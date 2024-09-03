Tiryaki Agro, ABD’li Ozark Organics’i satın aldı

Tiryaki Agro, organik tarım ürünleri pazarında büyümeye devam ediyor. Şirketin Kanada merkezli iştiraki Sunrise Foods International, organik yem üreticisi Ozark Organics’in çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu.

Merkezi ABD’nin Missouri eyaletinin Buffalo kentinde bulunan Ozark Organics 2019’da faaliyete geçen organik yem fabrikasında, özel yem formülasyonlarında temel bileşenler olarak organik mısır ve organik soya küspesi kullanarak üretim yapıyor.

“Nihai tüketiciye bir adım daha yaklaştı”

Konuya ilişkin açıklama yapan Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Global organik tarım ürünleri pazarında gurur verici bir gelişme içindeyiz. 2018 yılında grubumuza katılan Sunrise Foods, organik tarım ürünleri alanında Kuzey Amerika’da yüzde 25’lik pazar payı ile rakiplerinin açık ara önünde lider konumda. Sunrise Foods, ağustos ayında ABD’nin önde gelen organik yem üreticisi Ozark Organics’i bünyesine katarak aynı pazarda organik yem üretimine de başlamış ve nihai tüketiciye bir adım daha yaklaştı. Sunrise Foods, bu satın alma ile özellikle ABD'nin Orta Batı bölgesindeki yumurta üreticisi müşterilere yüksek kaliteli organik yem ürünleri sunmayı hedefliyor. Bu stratejik hamle, Sunrise Foods International’ın organik yem endüstrisinde varlığını pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.” dedi.