TITAN Kule Vinç, ihracat ağını yeni pazarlarla çeşitlendirecek

Sektörde 5 tondan 20 tona kadar farklı yük kapasiteleri ve 40 metreden 80 metreye uzanan bom uzunlukları ile her türlü projeye özel kule vinç çözümleri sunan TITAN Kule Vinç, hali hazırda 15 ülkeye ürün gönderiyor.

TITAN Kule Vinç CEO’su Emir Can, Türk mühendisliğini daha geniş coğrafyalara taşıdıklarına vurgu yaparak, “TITAN Kule Vinç olarak her makinemizi ileri mühendislik, yüksek dayanım ve uzun çalışma ömrü anlayışıyla üretiyoruz. Tasarımdan kaynak uygulamalarına, yük testlerinden elektronik kontrol sistemlerine kadar bütün süreçlerimizi büyük bir hassasiyetle yönetiyoruz. Teknolojiyi üretimin tamamlayıcı bir unsuru olarak değil, doğrudan merkezî gücü olarak görüyoruz” dedi.

Projenin ihtiyaçlarına göre çözümler sunuyor

Farklı proje ve şantiye ihtiyaçlarına cevap verebilecek geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Can, “Ahşap kalıp ve tünel kalıp sistemlerinin kullanıldığı projeler başta olmak üzere, farklı yapı tiplerine ve çalışma şartlarına uygun kule vinç çözümleri geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Üretilen her kule vinçin mühendisliğe, istihdama, yan sanayiye ve Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sunduğuna işaret eden Can, “İthalata bağımlılığı azaltan, katma değer oluşturan ve ülkemize döviz girdisi sağlayan güçlü bir sanayi yapısının parçasıyız. On beş ülkeye ulaşan ihracat ağımızı yeni pazarlarla genişleterek TITAN markasını küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Can, müşterilerine doğru modelin belirlenmesinden projelendirmeye, sevkiyattan kuruluma, devreye almadan operatör eğitimine kadar kapsamlı destek sunduklarını da sözlerine ekledi.