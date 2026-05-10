Tivibu "Uyanış Günü" dizisini abonelerinin erişimine sundu

Son dönemde “The Rookie, Robin Hood, The Rainmaker, Gece Yasağı, Kesişen Hayatlar” gibi başarılı yapımları dizi seçkisinde toplayan Tivibu, “Revival/Uyanış Günü” ile dizi vitrinini genişletiyor. Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri beğenilen yerli ve yabancı dizilere diledikleri zaman erişebiliyor.

Mayıs ayında atmosferik bir gerilim şöleni

Tim Seeley ve Mike Norton’un dünya çapında ses getiren kült grafik romanından uyarlanan 2025 yapımı “Revival / Uyanış Günü”, doğa yasalarının sessizce altüst olduğu, ürpertici bir gizemi ekranlara taşıyor. Wisconsin eyaletinin küçük ve sakin kasabası Wausau’da geçen yapım, sıra dışı bir olayla başlıyor. Kısa süre önce hayatını kaybeden kasaba sakinleri, bir sabah hiçbir fiziksel değişim göstermeden geri dönüyor. İlk etapta “mucize” olarak karşılanan bu durum, kısa sürede kasabanın sosyal dengelerini sarsan ve giderek büyüyen bir belirsizliğe dönüşüyor.

“Revival / Uyanış Günü”, izleyiciyi sadece doğaüstü bir gizemin içine çekmekle kalmıyor; inanç, yas ve insan doğasının en karanlık köşelerini, kışın klostrofobik atmosferiyle birleştirerek sarsıcı bir anlatı sunuyor. Oyuncu kadrosunun güçlü performanslarıyla hayat bulan dizi, karakterlerin içsel çatışmalarını ve yaşadıkları toplumsal travmayı incelikli bir şekilde yansıtıyor. Yapımın başrollerini; usta oyuncu David James Elliott, Wynonna Earp dizisiyle tanınan Melanie Scrofano, genç yetenek Romy Weltman ve Margaux Brooke paylaşıyor.

Modern insanın mucizelere ve ölüme bakış açısını "uyanış"ın getirdiği ağır bedeller üzerinden sorgulayan “Revival / Uyanış Günü”, atmosferik kurgusu ve bitmek bilmeyen gizemiyle izleyicileri derin bir sorgulamanın içine davet ediyor. Karların altından çıkan sırların, yaşayanların hayatını nasıl sonsuza dek değiştirdiğini anlatan bu benzersiz yapım, yılın en iddialı doğaüstü dramalarından biri olarak Tivibu ekranlarında yerini alıyor.

Toplam 10 bölümden oluşan dizi, sürükleyici kurgusuyla tek solukta izlenebilecek bir deneyim sunuyor. “Revival/Uyanış Günü”, 8 Mayıs itibarıyla Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle ilk kez Tivibu ekranlarına geliyor.