TKYB'den 200 milyon Euroluk yeni kredi anlaşması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 200 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Kredi programının, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen yatırımların yanı sıra üretim kapasitesini artıracak projelere uzun vadeli finansman imkânı sunması bekleniyor.

Anlaşmanın önemli başlıklarından biri de kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik projeler oldu. Sağlanacak finansmanın bir bölümü, kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini destekleyen yatırımların finansmanında değerlendirilecek.