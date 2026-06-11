TMSF, ASSAN Group’u satışa çıkardı: İşte istenen bedel

ANKARA (EKONOMİ)

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu(TMSF) kayyım olarak atandığı Assan Group Makine Savunma Sanayi A.Ş’ye ait ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı.

Muhammen bedelin 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlendiği ihalede teminat 41 milyon 650 bin dolar olacak. Teminatın devlet tahvili veya hazine bonosu tahvil olarak verilmesi halinde, teminat tutarının yüzde 40 fazlası kadar tutar TMSF adına bloke edilecek.

8 Temmuz’da yapılacak ihale için teklifler 7 Temmuz’a kadar alınacak. İhalede kapalı zarf ve açık atırma usulleri birlikte uygulanacak.