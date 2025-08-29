  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardı
Takip Et

TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), daha önce satışa çıkardığı ve ardından satış sürecini uzattığı Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle yeniden satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), kayyım olarak atandığı Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Muhammen bedelin 600 milyon lira olarak belirlendiği ihalede teklifler 16 Eylül tarihine kadar verilebilecek.

İhale ise 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin 60 milyon lira teminat yatırmaları gerekiyor.

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Ekonomi
Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: İç kesimlerde sıcaklık artacak, kuzeyde yağış etkili olacak! İşte tahminler...Meteoroloji açıkladı: İç kesimlerde sıcaklık artacak, kuzeyde yağış etkili olacak! İşte tahminler...Gündem
Eylül ayında iç siyasette gündem yoğun: Hangi gelişmeler takip edilecek?Eylül ayında iç siyasette gündem yoğun: Hangi gelişmeler takip edilecek?Gündem

 

Şirket Haberleri
Lüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturması
Lüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturması
İşçilikten sanayiciliğe uzanan yolculuk
İşçilikten sanayiciliğe uzanan yolculuk
Eren Çelik, 300 milyon liralık teknolojik yatırıma start verdi
Eren Çelik, 300 milyon liralık teknolojik yatırıma start verdi
Seanop, marine Hamsi ve Lakerda ile pazara hazırlanıyor
Seanop, marine Hamsi ve Lakerda ile pazara hazırlanıyor
Ulusoy, sektöründe Türkiye’nin lider un markası
Ulusoy, sektöründe Türkiye’nin lider un markası
Türkiye'nin temizlik ve kozmetik devi konkordato ilan etti!
Türkiye'nin temizlik ve kozmetik devi konkordato ilan etti!