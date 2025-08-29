TMSF, Avcılar Hastanesi’ni 600 milyon liraya satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), daha önce satışa çıkardığı ve ardından satış sürecini uzattığı Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle yeniden satışa çıkardı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANKARA (EKONOMİ)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), kayyım olarak atandığı Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.
Muhammen bedelin 600 milyon lira olarak belirlendiği ihalede teklifler 16 Eylül tarihine kadar verilebilecek.
İhale ise 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin 60 milyon lira teminat yatırmaları gerekiyor.
Şirket Haberleri