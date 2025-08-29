TMSF, Avcılar Hospital Hastanesi'ni yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce 25 Mayıs tarihinde Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlenerek ihaleye çıkılan Avcılar Hospital Hastanesi ve İktisadi Bütünlüğünün bu kez muhammen bedeli

600 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 60 milyon lira, son katılım tarihi 16 Eylül 2025s, saat 16.00 olarak belirtildi.

İhalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.