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TMSF, iki şirketin ihalesini erteledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazineye ait HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satışına ilişkin ihale takvimini erteledi.

Haber Merkezi
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TMSF, iki şirketin ihalesini erteledi
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Ertelemeye ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre TMSF, söz konusu iki ihalede veri inceleme ve tesis ziyaretinden yararlanmak için son günü 31 Ocak'tan 28 Şubat tarihine, veri inceleme ve tesis ziyaret izni kapsamında yatırımcı sorularının alınmasına ilişkin son tarihi 24 Ocak'tan 21 Şubat'a, teklif zarflarının teslim edilmesine ilişkin son tarihi de 3 Şubat'tan 4 Mart'a erteledi.

İhale tarihi ise 4 Şubat tarihinden 5 Mart tarihine uzatıldı.

Duyuruda 30 Ocak tarihi itibarıyla şartname alan yatırımcıların dilerlerse bunları yeniden düzenlenmiş şartnamelerle değiştirebileceği kaydedilerek, aksi takdirde mevcut şartnamelerin, uzatılmış sürelerle kabul edileceği bildirildi.

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