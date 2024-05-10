  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardı
Takip Et

TMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardı
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Hedefe ulaşılacak mı? Tahmini 2 puan artıran TCMB 'endişe tarafında'Hedefe ulaşılacak mı? Tahmini 2 puan artıran TCMB 'endişe tarafında'Ekonomi

 

Uzmanlar yanıtladı: Kredi kartı faizleri artacak mı, limit sınırlaması gelir mi?Uzmanlar yanıtladı: Kredi kartı faizleri artacak mı, limit sınırlaması gelir mi?Ekonomi

 

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 