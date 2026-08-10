TMSF Sidemir ve Kayapalı Nilüfer Turizm'i satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sidemir ​Sivas Demir ​Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ‌ve İktisadi ⁠Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Sidemir Sivas Demir Çelik için ihale tarihi belli oldu

Resmi Gazete'nin ‌bugünkü sayısında yayımlanan ilanlardan ilkine ⁠göre, TMSF'nin kayyum ‌olarak atandığı, Sidemir Sivas Demir ‌Çelik İşletmeleri AŞ'ye ‌ait varlıklardan oluşturulan Sidemir Sivas Demir ‌Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1.17 milyar TL ‌muhammen bedel üzerinden ​2 Eylül'de ihale edilecek.

Muhammen bedel 24,6 milyon TL

Diğer ilana göre, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti'ye ​ait muhtelif ​marka ve ​modeldeki toplam 95 adet araçtan oluşturulan ⁠Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise ​24.6 milyon ​TL muhammen bedel üzerinden ​28 Ağustos'ta ihale yoluyla satılacak.