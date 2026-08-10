TMSF Sidemir ve Kayapalı Nilüfer Turizm'i satışa çıkardı
TMSF, Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. Sidemir için 1,17 milyar TL, Nilüfer Turizm’e ait 95 araç için ise 24,6 milyon TL muhammen bedel belirlendi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.
Sidemir Sivas Demir Çelik için ihale tarihi belli oldu
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlardan ilkine göre, TMSF'nin kayyum olarak atandığı, Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1.17 milyar TL muhammen bedel üzerinden 2 Eylül'de ihale edilecek.
Muhammen bedel 24,6 milyon TL
Diğer ilana göre, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti'ye ait muhtelif marka ve modeldeki toplam 95 adet araçtan oluşturulan Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise 24.6 milyon TL muhammen bedel üzerinden 28 Ağustos'ta ihale yoluyla satılacak.