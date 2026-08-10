  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TMSF Sidemir ve Kayapalı Nilüfer Turizm'i satışa çıkardı
Takip Et

TMSF Sidemir ve Kayapalı Nilüfer Turizm'i satışa çıkardı

TMSF, Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. Sidemir için 1,17 milyar TL, Nilüfer Turizm’e ait 95 araç için ise 24,6 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
TMSF Sidemir ve Kayapalı Nilüfer Turizm'i satışa çıkardı
Takip Et

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sidemir ​Sivas Demir ​Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ‌ve İktisadi ⁠Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Sidemir Sivas Demir Çelik için ihale tarihi belli oldu

Resmi Gazete'nin ‌bugünkü sayısında yayımlanan ilanlardan ilkine ⁠göre, TMSF'nin kayyum ‌olarak atandığı, Sidemir Sivas Demir ‌Çelik İşletmeleri AŞ'ye ‌ait varlıklardan oluşturulan Sidemir Sivas Demir ‌Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 1.17 milyar TL ‌muhammen bedel üzerinden ​2 Eylül'de ihale edilecek.

Muhammen bedel 24,6 milyon TL

Diğer ilana göre, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti'ye ​ait muhtelif ​marka ve ​modeldeki toplam 95 adet araçtan oluşturulan ⁠Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise ​24.6 milyon ​TL muhammen bedel üzerinden ​28 Ağustos'ta ihale yoluyla satılacak.

Zorunlu trafik sigortasında rakamlar şaşırttı: Primler 408 bin liraya dayandıZorunlu trafik sigortasında rakamlar şaşırttı: Primler 408 bin liraya dayandıEkonomi

 

Çin'de enflasyon hız kestiÇin'de enflasyon hız kestiKüresel Ekonomi

 