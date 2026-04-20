TMSF, TELE 1'i açık artırmayla satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yürütülen bir soruşturma kapsamında yönetimine el koyduğu TELE 1’in satış sürecini başlattı.

ABC Radyo Televizyon ile TELE 1 Prodüksiyon şirketlerini içeren ticari bütünlük için 28 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, bu tutar üzerinden tekliflerin kabul edileceği bildirildi.

TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlendi. Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi.

TMSF satış ilan sayfasından şunları paylaştı:

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) TL’dir.

“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 16.06.2026 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır."

Ne olmuştu?

24 Ekim 2025 sabahı, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk suçundan yakalanarak gözaltına alındığı", evinde ve işyerinde arama yapıldığını açıklamıştı. Televizyonunun İstanbul Seyrantepe'deki haber merkezine sabah saatlerinde polisler arama yapmıştı.

Akşam saatlerinde ise televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Ana haber yayını sürerken kayyum olarak atanan TMSF heyeti kanala gelirken, bülteni sunan Murat Taylan programı planlanandan erken kapatarak, “Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın” sözleriyle yayını sonlandırmıştı. Kayyum heyetinin başına ise bir dönem Yeni Şafak yazarlığı da yapmış İbrahim Paşalı getirilmişti.