  3. TMSF, Türkiye'nin giyim devini satışa çıkardı
TMSF, Türkiye'nin giyim devini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ömer Faruk Kavurmacı'ya aitken FETÖ soruşturmaları sonrası Hazine mülkiyetine geçmiş olan Aydınlı Giyim Grubu şirketlerindeki payların satış sürecini başlattı.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre satışa sunulan şirketler; Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’den oluşuyor. İhale, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon lira

Muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlenen satış için 1 milyar 200 milyon lira katılım teminatı talep ediliyor. Şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 2 milyon lira olacak.

FETÖ soruşturması sonrası Hazine'ye devredilmişti

Aydınlı Giyim Grubu, 2024 yılında sonuçlanan davada, FETÖ’nün en önemli finans kaynaklarından biri olduğu tespit edilince Hazine’ye devredilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında, şirketlerin örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği, yurt içi ve yurt dışında finansal destek sağladığı belirtilmişti.

Kararda ayrıca, dönemin CEO’su firari Ahmet Sait Kavurmacı’nın örgüt elebaşı Fethullah Gülen’e özel kıyafet diktirdiği ve bu talimatların e-posta üzerinden iletilip sonradan silindiği de yer almıştı. Baba-oğul Mustafa Şevki ve Ömer Faruk Kavurmacı’ya verilen hapis cezaları ile birlikte, grup bünyesindeki 12 şirketin tüm varlıkları Hazine’ye aktarılmıştı.

Türkiye'nin en büyük hazır giyimcilerinden

306’sı yurt dışında olmak üzere 690 mağazası ve 7.500’ün üzerinde çalışanı bulunan Aydınlı Grup; U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel markalarının Türkiye ve bölgedeki lisans haklarına sahip. Grup, toplamda 66 ülkede faaliyet gösteriyor.

