TMSF’den şirket satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, toplam 1,8 milyar TL'lik muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı ise 180 milyon TL olarak belirlendi.

Şartname için verilecek belgelerin en geç 28 Kasım 2023 tarihine kadar teslim etmesi gerektiği belirtilen duyuruda, ihalenin 29 Kasım 2023 tarihinde saat 11'de yapılacağı kaydedildi.