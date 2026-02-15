TMSF'nin el koyduğu banka satılıyor: İhale tarihi yaklaştı

  1. Ekonomim
TMSF bünyesine devredilen Bank Pozitif, salı günü gerçekleştirilecek olan ihaleyle yeni sahibini bulmaya hazırlanıyor. Bankanın tahmini satış bedelinin 1 milyar 100 milyon TL olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul’da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltına alınan iş insanı Erkan Kork’un mal varlıklarına el konulmuş, bu sürecin ardından sahibi olduğu Bank Pozitif de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilmişti.

Uzun süredir TMSF kontrolünde bulunan bankanın, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek satış ihalesiyle birlikte yeni sahibine geçmesi bekleniyor.

Tahmini satış bedelinin 1 milyar 100 milyon TL

Bankanın satışı için TMSF tarafından ekim ayında ilan edilen ihale tarihi önce ertelenmiş, ardından 17 Şubat tarihi resmiyet kazanmıştı. Bank Pozitif'in ihaleyle devri, iş dünyasında büyük ilgi uyandırırken, belirlenen tahmini satış bedelinin 1 milyar 100 milyon TL olduğu bildirildi.

Bankaya talipli olan tarafların, başvurularını tamamlamaları ve 55 milyon TL'lik teminatı yatırmaları gerekiyor. Kapalı teklif usulüne uygun olarak verilen teklifler pazartesi gününe kadar TMSF’ye teslim edilecek; salı günü ise açık artırma ile ihale sonuçlanacak.

