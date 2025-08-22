TOBB temmuz verileri açıklandı: Kapanan şirket sayısı artış gösterdi
TOBB'un açıkladığı verilere göre, temmuzda önceki aya kıyasla kapanan şirket sayısında yüzde 13,1 artış yaşandı.
Türkiye'de temmuz ayında girişimcilik ekosistemi canlılığını korudu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın temmuz ayında 9 bin 788 yeni şirket kurularak ekonomiye katıldı. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 33,5'lik kayda değer bir artışa işaret etti.
Kapanan şirket sayısı yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı
Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, hazirana kıyasla yüzde 33,5 artarak 7 bin 330'dan 9 bin 788'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı. Haziranda 2 bin 569 şirket kapanmıştı. Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,6 artış gösterdi.