TOBB temmuz verileri açıklandı: Kapanan şirket sayısı artış gösterdi

Türkiye'de temmuz ayında girişimcilik ekosistemi canlılığını korudu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın temmuz ayında 9 bin 788 yeni şirket kurularak ekonomiye katıldı. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 33,5'lik kayda değer bir artışa işaret etti.

Kapanan şirket sayısı yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, hazirana kıyasla yüzde 33,5 artarak 7 bin 330'dan 9 bin 788'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı. Haziranda 2 bin 569 şirket kapanmıştı. Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,6 artış gösterdi.